Показ балета «Лебединое озеро» состоится в Кремле в честь Дня единства

В Москве в Государственном Кремлевском дворце 5 ноября, в честь Дня единства, состоится показ балета «Лебединое озеро». Постановка театра «Кремлевский балет» является одной из самых масштабных в мире, в массовых сценах задействовано 32 артистки. В этом году легендарному представлению П.И Чайковского исполнилось 145 лет, сообщили в пресс-службе театра.

- В основе балета лежит классическая советская постановка Большого театра 1956 года, где первый акт – Горского, второй – Льва Иванова, третий – Мариуса Петипа, – говорит Андрей Петров. Спектакль идет на главной спеце страны уже 25 лет, с 1997 года. Каждый раз артисты балета собирают аншлаг.

Балет «Лебединое озеро» идет в сопровождении симфонического оркестра радио «Орфей» под руководством Сергея Кондрашева. В главных ролях танцуют Даниил Росланов и прима-балерина Екатерина Первушина.

Ранее KP.RU сообщал, что 15 октября в Кремле состоялась последняя в 2022 году церемония развода караулов. В нынешнем году она прошла 41 раз.