Московское метро становится комфортнее: установлено 259 навесов над входами и выходами

Фото предоставлено пресс-службой Московского метрополитена

В столичном метро продолжают устанавливать навесы над входами и выходами из метро. Они необходимы, чтобы защитить пассажиров от дождя и снега. А также это позволит сделать спуск и подъем из метро безопаснее, когда лестницы будут покрываться осадками. Работа проделана уже большая - на станциях установлено уже 259 таких навесов.

- За этот год сделали 38 навесов, а еще 28 сейчас устанавливаем, - рассказал заместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

В частности, сейчас ведется работа по установке навесов на станциях "Царицыно", "Крылатское", "Сухаревская", "Свиблово", "Тургеневская", "Пролетарская", "Тушинская", "Щукинская", "Новогиреево", "Нагорная", "Нахимовский проспект", "Севастопольская", "Тульская".

Заммэра рассказал, что обеспечить комфорт пассажирам - это одна из важных задач, которую поставил мэр Москвы Сергей Собянин.

- Мы продолжаем делать поездки на городском транспорте комфортнее. С 2014 года над входами метро устанавливаем навесы, - уточнил Максим Ликсутов.

В ближайшее время работы по установке навесов на 28 станциях завершатся, что позволит пассажирам комфортно совершать поездки в осенний и зимний период. Навесы дадут защиту от осадков и ветра, на ступенях не будет скапливаться снег и дождевая вода.