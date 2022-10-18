График движения электричек МЖД и МЦД-2 изменится с 20 по 30 октября 2022 года

Расписание некоторых поездов скорректируют из-за реконструкции моста через Оку Фото: Олег ЗОЛОТО

С 20 по 30 октября изменится расписание некоторых поездов на Курском направлении Московской железной дороги и на втором маршруте Московского центрального диаметра, сообщили в пресс-службе РЖД.

На Курском направлении МЖД график движение поездов скорректируют из-за реконструкции моста через Оку. Работы будут идти с 20 по 30 октября. Второй главный путь, по которому ходят пригородные поезда из Тулы в Москву, на участке «Тарусская – Серпухов» будет закрыт все десять дней. По соседнему пути электрички будут ходить поочередно в обе стороны.

Кроме того, на время реконструкции моста изменится движение некоторых поездом на МЦД-2. Пассажиров просят заранее смотреть расписание электричек на вокзалах, остановках, на сайте ОАО «РЖД» или же в приложении «РЖД Пассажирам».

Ранее KP.RU сообщал, что поезда ЦППК перейдут на зимнее расписание с 30 октября 2022 года. Изменения затронут расписание электричек Павелецкого, Савеловского, Киевского, Казанского, Горьковского направлений.