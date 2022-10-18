Сотрудник Шереметьево разрешал пассажирам провозить жидкости в «стерильную зону» за деньги

Шереметьево проверит информацию о сотруднике, который за деньги позволял провозить жидкости в «стерильную зону» Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Представители аэропорта Шереметьево устроили проверку после сообщения о том, что один из их сотрудников за деньги разрешал пассажирам провозить жидкости объемом более 100 мл в «стерильную зону», сообщает агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на пресс-службу авиагавани.

«По данному событию в настоящее время проводится проверка», — заявили Шереметьево.

Ранее в телеграм-каналах появилась информация, что сотрудник досмотра в столичном аэропорту за плату пропускал людей с бутылками воды и другими емкостями. Пассажиры пожаловались на недобросовестного работника в полицию. Якобы после этого правоохранители провели эксперимент и задержали мужчину, а позднее сотрудника уволили из Шереметьево.

Ранее KP.RU сообщал, что Пассажирку Шереметьево задержали из-за часов мужа стоимостью 3 млн рублей. Женщина заявила, что о необходимости декларирования украшения она не знала.