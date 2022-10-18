В военкомате сообщили о недействительности повесток, выданных в Москве до и после 17 октября Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Головинском военкомате в Москве сообщили, что делать подлежащим мобилизации гражданам, которые получили повестки после 17 октября.

О том, что в Москве завершаются мобилизационные мероприятия мэр столицы Сергей Собянин сообщил 17 октября. Он отметил, что с 14.00 все разосланные повестки прекратят свое действие, а мобилизационные пункты приостановят свою работу.

В военкомате подтверждают, что повестки, выданные до и после 17 октября на данный момент являются недействительными.

Как пояснили NEWS.ru в военкомате, теперь стоит руководствоваться распоряжением Сергей Собянина. А он сообщил о завершении капании в Москве.

- Все повестки, которые были выданы и находятся на руках у граждан, на данный момент являются недействительными, - рассказали в военкомате.

А вот на "горячей линии" по вопросам частичной мобилизации отметили, что многое в ситуации зависит от времени, когда пришла повестка.

- Если вам пришла повестка в связи с объявлением частичной мобилизации по месту жительства или работы с 14:00 17 октября, то явка по ней не требуется. Если вы получили повестку до 14:00 17 октября, явка по ней требуется. В случае если временный пункт уже закрыт, то нужно явиться в комиссариат по месту жительства", – рассказали Москве 24.