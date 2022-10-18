Пострадавшие в ДТП с маршруткой на Киевском шоссе получат страховое возмещение Фото: прокуратура Москвы

Пассажиры, пострадавшие в аварии в Новой Москве, получат страховые выплаты в соответствии с законом об обязательном страховании гражданской ответственности перевозчика, сообщили в пресс-службе Страхового Дома ВСК.

«…все пассажиры, пострадавшие в общественном транспорте, имеют право на страховую выплату, если были причинен вред их здоровью, жизни, имуществу», — сказано в сообщении.

Напомним, ДТП произошло утром 18 октября на 29-м километре Киевского шоссе. В районе аэропорта Внуково водитель не справился с управлением и влетел отбойник, автомобиль завалился набок. В аварии пострадало девять человек: люди получили сотрясения, переломы и ушибы. Еще одна пассажирка скончалась.

Как сообщал KP.RU, в момент ДТП в «ГАЗели» находилось более 20 человек, хотя по документам транспорт вмещает лишь 19 пассажиров. Правоохранители могут возбудить уголовное дело за нарушение ПДД и оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности.