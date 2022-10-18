Пассажиры перевернувшейся в Москве маршрутки получат страховые выплаты

Поездка была застрахована

В Москве пассажиры маршрутки, которая перевернулась утром в новой Москве, получат выплаты. Поездка была застрахована, и страховщики уже подтвердили выплаты.

- Страховые выплаты будут по закону об обязательном страховании гражданской ответственности перевозчика, - сообщает пресс-служба ВСК.

Утром маршрутка полная пассажиров перевернулась на бок. Одна женщина 1987 года погибла на месте, ее извлекали сотрудники МЧС, еще десять человек получили травмы, пишет РИАМО.

- Право на получение страхового возмещения имеют иждивенцы погибшего пассажира, а при их отсутствии – жена или муж, дети, родители, - отметили страховщики.

Для получения выплат нужно написать заявление, предоставить необходимые документы.

Право на выплаты имеют все пассажиры, получившие травмы, вред здоровью, жизни или имуществу.

По информации московской прокуратуры, водитель не справился с управлением, и маршрутка коммерческого перевозчика «Домтранс» съехала с проезжей части и упала на бок, передает телеканал "360".

А тем временем в Березниках в Пермском крае тоже произошло ДТП с автобусом. Припаркованный автобус вдруг покатился и водитель, который был на улице, попытался остановить машину, но попал под колеса и погиб, сообщает интернет-издание "Подмосковье сегодня".