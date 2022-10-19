Ефимов: В новые квартиры в Москве заселились ещё более 13 тысяч семей участников реновации

Заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов

Заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов заявил об ускорении программы реновации в столице. Это подтверждается свежей статистикой за 2022 год.

«С начала года новоселье справили 13583 столичные семьи, которые переехали в равнозначные квартиры, предложенные городом, - отметил заммэра. - Для сравнения: за весь 2021 год договоры заключили на 60 процентов семей меньше – 8192».

Напомним, участники реновации получают комфортное жилье в своих же кварталах. Все квартиры - с готовой отделкой, электроплитой, сантехникой, светильниками. Параллельно создается удобная городская среда. Первые этажи новостроек занимают магазины и службы сферы услуг. Кроме того, обустраиваются общественные пространства.

Министр правительства Москвы, руководитель Департамента городского имущества Максим Гаман назвал округа, в которых в этом году оформлено наибольшее количество договоров с переселенцами. Лидером стал Юго-Восточный округ – 3675 семей новоселов.

«На юге в новые квартиры переехали 1614 семей, на севере – 1338, на юго-западе – 1253, а на западе новоселье справили 1226 семей», - уточнил Гаман.

Как пояснил руководитель Департамента градостроительной политики Москвы Сергей Левкин, горожане переселяются в 78 районах столицы во всех округах. Следующая волна новоселий только в этом году стартовала в 14 районах. Объясняется все просто: участники реновации год от года активнее участвуют в переезде и не затягивают с выбором квартир.

«В четвертом квартале 2022 года планируется начать переселение еще более 10 тысяч человек», – добавил глава ведомства.

Программа реновации в Москве действует с 2017 года. Просторные и уютные квартиры получат всего около миллиона человек. При этом запланировано расселение 5175 пятиэтажек.