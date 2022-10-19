Капремонтом московских поликлиник занимаются более 10 тысяч специалистов

Фото предоставлено пресс-службой Комплекса городского хозяйства

В разных районах Москвы продолжается масштабное обновление районных поликлиник. За последние десять лет модернизация устаревших медицинских зданий стала самой крупной городской программой. Как сообщил заместитель мэра Москвы Петр Бирюков, более двухсот амбулаторий капитально отремонтируют до конца 2023 года.

«На сегодня новому московскому стандарту уже отвечают 66 поликлиник, - отметил заммэра. - В 135 зданиях идут активные работы. В них участвуют более 10 тысяч специалистов и 635 единиц техники».

По его словам, цель программы - создание для горожан комфортных медцентров рядом с домом. Для этого во время капремонта тщательно выбираются качественные материалы, современный дизайн и интерьер. В зданиях занимаются не «косметикой», а полной переделкой. То есть меняют магистральные инженерные сети - тепловые, водопроводные, канализационные, а также усиливают фундаменты и внутренние перекрытия, обновляют кровли.

«По проектам увеличиваем полезную площадь за счет переоборудования подвальных и цокольных помещений под складские и бытовые объекты», - уточнил Бирюков.

При этом заммэра напомнил, что современная высокотехнологичная «начинка» поликлиник нуждается в дополнительной энергомощности. Ее существенно наращивают в каждом медучреждении. Все проходит по второй категории надежности, когда питание пускают по нескольким кабельным линиям от двух независимых источников. Сбоев при технологическом нарушении удаётся избежать благодаря используемой в столице кольцевой схеме построения сети.