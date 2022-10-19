Владислав Овчинский: Московское предприятие нарастило переработку пластика из электроники до 600 тонн

ФОТО: Пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы

Столичное предприятие «Экопласт», получившее в 2019 году статус резидента особой экономической зоны (ОЭЗ) «Технополис Москва», занимается переработкой в рамках выстроенного цикла. Ненужную бытовую и электронную технику, в том числе медь и печатные платы, разделяет на полезные материалы. Далее пластмассы превращаются во вторичную пластиковую гранулу. Как сообщил руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский, в планах компании на ближайшее время - рост объемов переработки до 900–1000 тонн в месяц.

«Сегодня предприятие перерабатывает свыше 600 тонн пластиковых деталей от электроники в месяц, что в 1,5 раза больше, чем в прошлом году, - отметил глава ведомства. - Этот показатель компания наращивает ежегодно».

По его словам, повторно может применяться более 95 процентов полученной пластиковой гранулы. Например, повышенный спрос на неё в автопроме, строительстве, производстве деталей для мебели и электроустановочных изделий, в других отраслях.

Отметим, что отмечающий сегодня, 19 октября, свое пятилетие завод «Экопласт» входит в корпорацию «Экополис». В этом году ее включили в список системообразующих промышленных предприятий Минпромторга. В управлении корпорации находится единственный в России комплекс по экологической утилизации отходов электрооборудования.

Как пояснил генеральный директор ОЭЗ «Технополис Москва» Геннадий Дегтев, завод оснащен более чем 200 единицами новейшей техники с высокой степенью автоматизации производственных процессов. За время работы в качестве резидента ОЭЗ предприятие вложило в свое развитие более 880 миллионов рублей.

«Только за первые шесть месяцев 2022 года завод произвел продукцию более чем на 100 миллионов рублей», – уточнил глава ОЭЗ.

Новшеством этого года для «Экопласта» стал запуск линии по производству готовой продукции для ЖКХ. В процессе используются фракции пластика, не подлежащие переработке в гранулы и не пригодные для промышленности. Сейчас компания делает плитку для закрытия кабеля в траншеях и водоотводные лотки. Одна такая линия позволяет ежегодно создавать для ЖКХ порядка 370 тысяч единиц продукции.

Благодаря городской поддержке бизнес в столице пользуется большим количеством льгот. Например, как и остальные резиденты ОЭЗ «Технополис Москва», компания «Экопласт» вправе не платить земельный, имущественный и транспортный налоги. Кроме того, ставка налога на прибыль для таких предприятий уменьшена до двух процентов. А при ввозе компанией товаров с них не берут таможенные сборы.