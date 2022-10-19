«Погружение в глубокую осень»: синоптик Тишковец рассказал о погоде в Москве в среду

В Москве ожидаются кратковременные дожди и до +10 градусов Фото: Андрей ЗАМАХИН

В Москве в среду, 19 октября, прогнозируется облачная погода, местами пройдут кратковременные дожди. Днем в столице температура поднимется лишь до +8…+10 градусов, в области – от +6 до +11 градусов, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в эфире программы «Соловьев LIVE».

По словам метеоролога, в течение дня синоптическая ситуация в городе будет определяться ложбиной североатлантического циклона и прохождением атмосферного фронта. Атмосферное давление начнет падать и составит около 740 мм ртутного столба. Ветер развернется на северные румбы и будет дуть со скоростью 4-9 метров в секунду.

Синоптик посоветовал москвичам в ближайшее время не надеется на улучшение погоды.

«Нас ждет ощутимое похолодание и погружение в глубокую осень… Не забываем зонты. Погода сегодня пасмурная и дождливая», — отметил он.

Ранее KP.RU сообщал, что синоптик Московского метеобюро Татьяна Позднякова предупредила о резком похолодании в столице. Столики термометров опустятся до +5…+7 градусов, ночью возможны заморозки до – 2 градусов. Впрочем, уже в воскресенье в городе немного потеплеет.