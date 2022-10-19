«Главный символ метро»: в Москве запустили продажу красных буквы «М»

Красные буквы «М» столичного метро начали продавать в Москве Фото: Департамент транспорта Москвы

Департамент транспорта Москвы запустил продажу главный символ столичного метро – красной буквы «М». Необычный знак можно приобрести в фирменном интернет-магазине, а также в сувенирном магазине на станции «Маяковская», сообщили в пресс-службе ведомства.

Уточняется, что это последняя распродажа буквы «М». Предыдущую партию горожане раскупили всего за три часа. В этот раз к покупке доступно всего 18 знаков. Москвичам советуют поторопиться и купить себе «частичку метро».

«Это те самые знакомые всем с детства символы метро. Долгие годы они ежедневно указывали путь в столичный метрополитен миллионам пассажиров и стали «визитной карточкой» не только метро, но и столицы», — добавили в пресс-службе.

Спустя 52 минуты после объявления старта продаж все буквы были распроданы - сообщили в телеграм-канале Департамента транспорта Москвы.

Ранее KP.RU сообщал, что тематические проездные выпустили в честь 20-летий Московского Дома музыки. Тираж лимитированных «Троек» – пять тысяч экземпляров, а билетов «Единый» – 200 тысяч экземпляров. Их продают на станциях столичной подземки.