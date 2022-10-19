Синоптик Тишковец назвал 19 октября последним теплым днем осени в этом году

В среду в Москве будет около +8...+10 градусов Фото: Олег РУКАВИЦЫН

В Москве среде, 19 октября, станет последним теплым днем осени. После этого в город придет резкое похолодание: погодные изменения будут связаны с мощным полярным вторжением, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в эфире программы «Соловьев LIVE».

«Готовимся к смене настоящего подклиматического сезона», — подчеркнул он.

Синоптик отметил, что сейчас в столице пасмурное небо, местами накрапывает дождь, проплывают слоисто-кучевые облака на высоте 300-600 метров. В течение дня погода будет определяться волновым атмосферным фронтом, связанным с глубокой ложбиной североатлантического циклона.

Метеоролог добавил: в столице столбики термометров поднимутся лишь до +8…+10 градусов, в области – от +6 до +11 градусов. Будет дуть северный, северо-восточный ветер со скоростью 4-9 метров в секунду. Атмосферное давление снизится и составит 740 мм ртутного столба.

Ранее KP.RU сообщал, что синоптик Тишковец предупредил об аномалии дождей в Москве и Подмосковье. Во вторник всего за три часа в регионе выпало около 13 мм осадков, то есть 20% от месячной нормы.