Женщина отбилась от грабителя в центре Москвы и попала на видео

Женщина отбилась об грабителя, пытавшегося отобрать ее сумку в центре Москвы Фото: ГУ МВД по Москве

В Москве правоохранители задержали мужчину, пытавшегося ограбить 45-летнюю жительницу столицы на Новоконюшенном переулке. Им оказался 21-летний житель Саратовской области. Он находился в городе проездом, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Москве.

Злоумышленник напал на москвичку в вечернее время. Он схватил женщину за руки и попытался отобрать сумку, в которой находилось 25 тысяч рублей. Однако потерпевшая дала отпор грабителю: она начала громко кричать и оказывать мужчине активное сопротивление. Испугавшись, он убежал.

Полицейские задержали молодого человека на площади Тверской Заставы. Возбуждено уголовное дело по статьям 30 УК РФ «Покушение на преступление» и 161 «Грабеж». Фигурант находится под стражей.

Ранее KP.RU сообщал, что студент колледжа выхватил из рук пенсионерки сумку-тележку с деньгами в столичное метро. В отношении 18-летнего парня возбудили уголовное дело о краже.