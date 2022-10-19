Теплая погода в Москве и области в ближайшее время не ожидается Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Теплой погоды в Москве и Подмосковье в ближайшее время уже не будет, сообщила ТАСС ведущий специалист центра погоды «Фобос» Елена Волосюк. Во второй половине недели в регион придет облачный антициклон, который принесет похолодание.

Так, с ночи четверга в Москве и Подмосковье ожидаются отрицательные температуры.

В среду, 19 октября, максимальная температура в Москве составит 8-10 градусов выше нуля. В Подмосковье ожидают от 6 до 11 тепла. В течение дня ожидаются небольшие дожди. Скорость ветра составит 4-9 метров в секунду. Атмосферное давление будет падать и составит 740 мм ртутного столба.

Во второй половине недели ожидают очень облачную погоду с кратковременными прояснениями. Осадков не будет, как и тепла.

— Тепла уже большого не будет, потому что воздушные массы идут к нам из северного сектора Атлантики, из акватории Баренцева моря. Осадков нам ждать не стоит, но воздух будет заметно остывать, — рассказала Волосюк.

Специалист добавила, что снега в московском регионе пока ждать не стоит.

Ранее KP.RU писал, что по прогнозам Евгения Тишковца, тепло в столицу осенью не вернется.