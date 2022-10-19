Грузовик загорелся на улице Летчика Спирина в Москве

Возгорание ликвидировали, движение на улице Летчика Спирина не затруднено Фото: Департамент транспорта Москвы

В Москве на улице Летчика Спирина в районе дома 14 по Челобитьевскому шоссе загорелся грузовой автомобиль. В настоящее время возгорание ликвидировали, сообщается в телеграм-канале столичного Департамента транспорта.

На месте происшествия работают оперативные службы города. Обстоятельства случившегося и информация о пострадавших уточняется. На представленных Дептрансом кадрах видно, что от грузовика идет густой серый дым.

Движение на улице Летчика Спирина было перекрыто. Водителей просили выбирать альтернативные маршруты проезда. Однако в 11:02 фуру потушили, а движение на участке восстановили.

Ранее KP.RU сообщал, что 16 октября автомобиль загорелся на внутренней стороне 27-го км МКАД. Машина вспыхнула перед Липецкой улицей в районе Бирюлево Восточное. Движение на участке было затруднено, работали четыре полосы из шести.