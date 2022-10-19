КАМАЗ и легковушка загорелись на Челобитьевском шоссе в Москве

Площадь возгорания составила 40 квадратных метров

В Москве на Челобитьевском шоссе загорелся КАМАЗ коммунальной службы ГБУ «Жилищник» района Северный. Огонь также перекинулся на автомобиль ВАЗ, немного оплавилась стоящая радом «Тойота», сообщает корреспондент KP.RU.

Изначально площадь возгорания составляла 20 квадратных метров, однако из-за розлива топлива она возросла вдвое – до 40 квадратных метров.

На представленных кадрах видно, что пламя охватило весь грузовик. От фуры шел густой черный дым. Прозвучало несколько взрывов, вероятнее всего, это были колеса. На месте работали экстренные службы города.

Ранее KP.RU сообщал, что грузовик загорелся на улице Летчика Спирина по Челобитьевскому шоссе. В настоящее время пожарные ликвидировали огонь. Информация о пострадавших уточняется. Пока неизвестно, что стало причиной пожара. Движение на участке было перекрыто.