Синоптик Позднякова порекомендовала москвичам сменить летнюю резину на зимнюю в выходные 22-23 октября 2022 года

Поменять резину лучше на ближайших выходных Фото: Влад КОМЯКОВ, Архив «КП»

В выходные 22 и 23 октября 2022 года автомобилистам Москвы рекомендуется сменить летнюю резину на зимнюю, сообщают РИА Новости со ссылкой на специалиста столичного Метеобюро Татьяну Позднякову. Выпадения первого снега пока не ожидается, однако на открытом воздухе значительно похолодает.

- Среднесуточная температура становится довольно низкой, поэтому качество летней резины ухудшается, она становится более твердой, и у нее снижается коэффициент сцепления с асфальтом, — приводит агентство цитату Татьяны Поздняковой.

Напомним, что похолодание в Москве, как уже сообщал KP.RU, начнется с четверга, 20 октября. А в ночь на субботу и воскресенье в столичном регионе прогнозируют заморозки до -2.

При этом далее, в воскресенье, 23 октября и в понедельник, 24 октября вновь ожидается кратковременное потепление до +12 днем. В выходной день будет пасмурно, а вот новая рабочая неделя начнется с солнечной погоды.