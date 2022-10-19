Причастного к обману четверых пенсионеров на 2,2 млн рублей приезжего задержали в Новой Москве

Полицейские задержали подозреваемого на Южнобутовсокй улице в Новой Москве Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Новой Москве задержан ранее судимый 46-летний приезжий, которого подозревают в причастности к обману как минимум четырех пенсионеров на сумму 2,2 млн рублей, сообщает агентство «Москва» со ссылкой на начальника управления информации и общественных связей ГУ МВД России по столице Владимира Васенина. Пожилых людей уговаривали отдать крупные суммы, звоня им якобы от лица их попавших в неприятности близких.

- 85-летней жительнице Новой Москвы поступил звонок якобы от ее внучки, которая рассказала, что стала виновницей ДТП с пострадавшими. Далее с пожилой женщиной связалась неизвестная, представившаяся следователем, которая объявила, что для решения вопроса необходима определенная денежная сумма, — приводит агентство цитату Владимира Васенина.

Пожилая потерпевшая передала прибывшему к ее дому мужчине 300 тысяч рублей. После пенсионерка заподозрила неладное и решила сама позвонить своим родственникам. Тут и выяснился обман, и его жертва обратилась к полицейским.

Подозреваемого задержали на Южнобутовской улице. Похищенных средств при нем не оказалось - подозреваемый заверил, что отправил их работодателю. В дальнейшем полицейские выявили связь фигуранта еще с тремя аналогичными преступлениями. Общий ущерб от них превысил 2,2 млн рублей. Приезжего арестовали, а по факту произошедшего возбудили дело по статье о мошенничестве. Ранее KP.RU рассказал, как особо мстительные мошенники крадут телефонные номера тех, кто им не поверил, и используют их для обзвона новых жертв.