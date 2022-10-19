Движение трамваев восстановили на пересечении улиц Угрешская и Южнопортовая после ДТП на путях

Общественный транспорт задерживался из-за аварии на путях. Фото: Кирилл ЗЫКОВ/ Агентство городских новостей "Москва" Фото: Агентство городских новостей МОСКВА

В Москве на пересечении Южнопортовой и Угрешкой улиц в районе остановки «Южнопортовая улица» восстановили движение трамваем №43. Общественный транспорт задерживался из-за аварии на путях, сообщили в телеграм-канале столичного Департамента транспорта 19 октября.

«Восстановлено движение трамваев на пересечении Южнопортовой и Угрешской улиц», — сказано в сообщении.

Напомним, из-за ДТП маршрут трамваем был временно изменен. Пассажиров просили быть внимательными, следить за объявлениями водителей. Проблемы устранили в 13:05, теперь общественный транспорт ходит согласно расписанию.

Ранее KP.RU сообщал, что 16 октября в Ростокинском проезде в столице по техническим причинам задерживались трамваи №11 и 25. Транспорт стоял недалеко от остановки «Станция юных натуралистов». Но примерно через 20 минут они начали ходить в графике и по привычному маршруту.