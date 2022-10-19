Госавтоинспекция напомнила москвичам об особом режиме движения из-за зарядивших до 23 октября дождей

В пасмурную погоду от автомобилистов требуется собранность и осторожность на дороге Фото: Николай ХИЖНЯК

Столичная Госавтоинспекция напомнила автомобилистам Москвы об особом режиме движения, который поможет избежать аварий в пасмурную погоду. Как уточняется в телеграм-канале ведомства, дожди будут лить как минимум до конца недели, 23 октября.

- Рекомендуем водителям учитывать переменчивые погодные условия - выбирать безопасные скоростной режим и дистанцию, избегать резких перестроений и манёвров, а также заблаговременно выбирать нужную полосу движения перед съездом или поворотом, — говорится в сообщении.

Опубликованы и рекомендации для пешеходов. Инспектора напомнили о необходимости тщательно убедиться в безопасности перехода дороги перед выходом на проезжую часть. Тем, кто передвигается в сумерках, посоветовали использовать на одежде или аксессуарах световозвращающие элементы, ведь в пасмурную погоду видимость значительно снижается.

Напомним, возвращение солнечной погоды, пусть и недолгое, как сообщал KP.RU, синоптики прогнозируют 24 октября.