Мария Багреева: Москва предлагает комплексный подход к регулированию тарифов

Мария Багреева на Всероссийской тарифной конференции в Сочи. Фото: Пресс-служба Департамента экономической политики и развития г. Москвы

«К вопросам тарифного регулирования необходимо подходить как к инструменту управления экономикой и развития региона в целом, – отметила министр Правительства Москвы, руководитель Департамента экономической политики и развития города Мария Багреева, выступая на пленарной сессии Всероссийской тарифной конференции в Сочи. - Комплексный подход и наш успешный опыт реализации отдельных проектов позволили Москве разработать регуляторные механизмы и решения, направленные на стимулирование инвестиционной активности отрасли и повышение эффективности работы ресурсоснабжающих организаций».

Для этого необходимо провести актуализацию существующей и создать новую, современную нормативную базу. Сегодня проектная документация для подключения зданий к инженерным сетям разрабатывается на основании устаревших нормативов, которые были приняты двадцать и более лет назад. Из-за этого стоимость технологического подключения к инженерным сетям завышается, увеличивается потребление ресурсов.

«Для решения этой проблемы считаем целесообразным не только обновить нормативную документацию, но и пересмотреть сам принцип работы с нормативами – проводить регулярную актуализацию документов и схем ресурсоснабжения на основе непрерывного мониторинга фактического потребления коммунальных услуг. Такая система мониторинга реализуется в Москве и уже показала свою эффективность для планирования инвестиционных и производственных программ регулируемых организаций», - сообщила министр.

Также необходимо повысить инвестиционную активность ресурсоснабжающих организаций, сократить нецелевое использование амортизационных отчислений. Это возможно сделать путем выделения в составе коммунальных тарифов инвестиционной составляющей с последующим контролем направления этих средств только на инвестиционные цели, пояснила Мария Багреева.

Большую роль в тарифном регулировании играет цифровизация и переход на электронный документооборот. В столице реализуется программа развития цифровых технологий в сфере государственного регулирования цен. Соглашение о сотрудничестве в этой области было подписано между Москвой и Федеральной антимонопольной службой в 2021 году.

«По итогам тарифной кампании 2022 года около 65% тарифных заявок в сферах водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения было подано в электронном виде. Проведённый среди регулируемых организаций опрос показал высокую готовность бизнеса работать в цифровом формате – 83% организаций поддерживают электронную форму взаимодействия. В Москве создана необходимая для этого электронно-цифровая инфраструктура, которая продемонстрировала свою эффективность и может быть тиражирована в другие регионы», - резюмировала Мария Багреева.