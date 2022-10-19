Бочкарёв: Вблизи станции «Кунцевская» Большой кольцевой линии метро появился амфитеатр

Возле станции метро «Кунцевская» БКЛ оборудовали комфортную и красивую зону отдыха с необычным дизайном. Фото: mos.ru.

Работы по благоустройству вокруг станции метро «Кунцевская» Большой кольцевой линии метро полностью завершены, сообщил вице-мэр Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв. Для жителей и гостей района возле метро оборудовали комфортную и красивую зону отдыха с необычным дизайном.

«Рядом с улицей Ивана Франко в полукруглой нише устроен амфитеатр, также установлены поворотные парковые кресла и качели», – рассказал Андрей Бочкарёв.

Новая станция «Кунцевская» связала между собой три линии метро и первый Московский центральный диаметр «Одинцово – Лобня». После того, как Большая кольцевая линия будет полностью открыта, здесь появится крупный пересадочный узел.

При проектировании зоны отдыха перед архитекторами и дизайнерами стояла непростая задача. Территория возле станции имеет сложный рельеф, поэтому было решено создать закрытое пространство для отдыха, отделенное от транзитной зоны и Рублевского шоссе. Кроме того, придуманное дизайнерами решение помогает частично закрыть технические сооружения метрополитена.

«Внешний вид территории благоустройства перекликается с интерьером станции "Кунцевская" за счет дизайнерских решений и используемых материалов. Венткиоски имеют круглую форму, озелененные вокруг участки составляют с ними единый ансамбль», – рассказал генеральный директор АО «Мосинжпроект» (Группа компаний «Мосинжпроект» – генеральный проектировщик и генеральный подрядчик строительства новых линий и станций столичного метро) Юрий Кравцов.

По его словам, основной идеей для архитектурно-художественного оформления «Кунцевской» стали объемные детали интерьера станции и павильонов, словно высеченные из цельного камня.

Напомним, Большая кольцевая линия московского метрополитена откроется для пассажиров уже в конце этого года. С запуском станции «Кунцевская» БКЛ значительно улучшится транспортная доступность для жителей районов Хорошово-Мнёвники, Кунцево, Филевский Парк и Фили-Давыдково. Всего в них проживает более 530 тысяч человек.

После открытия всех станций Большой кольцевой линии интенсивность движения наземного транспорта на московских дорогах снизится на 10-15%. Новые варианты маршрутов позволят горожанам экономить в пути на общественном транспорте по 20-30 минут ежедневно. У многих москвичей метро впервые появится рядом с домом.

Большая кольцевая линия – самый крупный в мире проект в области метростроения. Ее длина составляет 70 километров, на ней разместятся 31 станция и 3 электродепо. Уже сейчас 22 станции открыты для пассажиров.

Ранее Андрей Бочкарев рассказал, что к 2025 году в Москве построят еще 27 новых станций метро. Кроме Большой кольцевой линии в столице завершается строительство Московских центральных диаметров.