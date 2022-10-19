Власти Москвы расширили возможности получения доплаты к пенсии для студентов

Изменения коснутся студентов очной формы обучения, получающих выплаты по инвалидности или потере кормильца Фото: Мария ЛЕНЦ

Правительство Москвы расширило права отдельных категорий граждан на получении социальной доплаты к пенсии. Постановление подписал Сергей Собянин, сообщили на сайте столичной мэрии.

Так, теперь студенты очной формы обучения в возрасте от 18 до 23 лет, получающие пенсию по потере кормильца или по инвалидности, смогут рассчитывать на выплаты в период временного трудоустройства. Также региональную доплату будут предоставлять и при участии молодых людей в отдельных работах по направлению госслужбы занятости. До этого таких учащихся считали работающими пенсионерами, им не выплачивали деньги.

Предполагается, что сохранение пенсии повысит социальную активность студентов и поможет им влиться в общество.

Ранее KP.RU сообщал, что Сергей Собянин принял решение об индексации социальных выплат на 10% с 1 января 2023 года. Пособия увеличат пенсионерам и семьям с детьми.