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Общество19 октября 2022 11:35

Власти Москвы расширили возможности получения доплаты к пенсии для студентов

Изменения коснутся студентов очной формы обучения, получающих выплаты по инвалидности или потере кормильца
Юлия БЕЛОКОПЫТОВА
Изменения коснутся студентов очной формы обучения, получающих выплаты по инвалидности или потере кормильца

Изменения коснутся студентов очной формы обучения, получающих выплаты по инвалидности или потере кормильца

Фото: Мария ЛЕНЦ

Правительство Москвы расширило права отдельных категорий граждан на получении социальной доплаты к пенсии. Постановление подписал Сергей Собянин, сообщили на сайте столичной мэрии.

Так, теперь студенты очной формы обучения в возрасте от 18 до 23 лет, получающие пенсию по потере кормильца или по инвалидности, смогут рассчитывать на выплаты в период временного трудоустройства. Также региональную доплату будут предоставлять и при участии молодых людей в отдельных работах по направлению госслужбы занятости. До этого таких учащихся считали работающими пенсионерами, им не выплачивали деньги.

Предполагается, что сохранение пенсии повысит социальную активность студентов и поможет им влиться в общество.

Ранее KP.RU сообщал, что Сергей Собянин принял решение об индексации социальных выплат на 10% с 1 января 2023 года. Пособия увеличат пенсионерам и семьям с детьми.