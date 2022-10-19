Лучшую в России медсестру первичного звена впервые выберут в Москве

В Москве выберут лучшую медсестру России Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В 2022 году на базе кадрового центра Департамента здравоохранения Москвы впервые состоится финал конкурса «Лучший по профессии» в номинации «Лучшая медицинская сестра первичного звена здравоохранения», сообщает сайт мэра и правительства Москвы. Столицу на нем представит победительница конкурса «Московские мастера» медсестра офтальмологического кабинета филиала № 4 городской поликлиники № 22 Елизавета Медведева.

- Благодаря уникальным техническим возможностям Кадрового центра и большому опыту в проведении профессиональной оценки будет обеспечена полная объективность при проведении конкурсных испытаний, — сообщила заместитель руководителя Департамента здравоохранения города Москвы Елена Ефремова.

Соискательницам звания, ранее победившим в региональных испытаниях, предстоит пройти три тура. Им предложат решить 120 заданий в форме теста, выполнить практическое задание, чтобы оценить навыки, а также решить ситуационную задачу, основанную на реальной клинической ситуации.

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