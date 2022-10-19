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Общество19 октября 2022 13:00

Жителям Москвы напомнили о продлении абонементов на парковки со шлагбаумом на ноябрь

Оплатить аренду закрытого парковочного места можно до 26 октября
Юлия БЕЛОКОПЫТОВА
Москвичи могут продлить абонементы на парковки со шлагбаумами на ноябрь

Москвичи могут продлить абонементы на парковки со шлагбаумами на ноябрь

Фото: Архив "КП"

Москвичи могут продлить абонементы на парковки со шлагбаумами на ноябрь. Это необходимо сделать до 26 октября. С 27 октября все закрытые места, которое не оплатили в срок, поступят в общую продажу. Об этом напомнили в столичном Департаменте транспорта.

Аренду парковочного места можно продлить на сайте «Московского паркинга» в разделе «Абонементные плоскостные парковки». Уточняется, что новый абонемент на ноябрь горожане смогут купить до 10 ноября. Оформление происходит на транспортную карты «Тройка».

В Дептрансе напомнили, что недавно абонементные места добавили на две парковки. Речь идет о стоянках у метро «Волоколамская» и на Новочеркасском бульваре. Первая заработала с 1 октября, вторая откроется в начале следующего месяца.

Ранее KP.RU сообщал, что число аварий с участием мотоциклистов в Москве уменьшилось на 15,8% с начала года. На 18,2% снизилось количество погибших, а 17,6% – раненых.