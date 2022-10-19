Жителям Москвы напомнили о продлении абонементов на парковки со шлагбаумом на ноябрь

Москвичи могут продлить абонементы на парковки со шлагбаумами на ноябрь Фото: Архив "КП"

Москвичи могут продлить абонементы на парковки со шлагбаумами на ноябрь. Это необходимо сделать до 26 октября. С 27 октября все закрытые места, которое не оплатили в срок, поступят в общую продажу. Об этом напомнили в столичном Департаменте транспорта.

Аренду парковочного места можно продлить на сайте «Московского паркинга» в разделе «Абонементные плоскостные парковки». Уточняется, что новый абонемент на ноябрь горожане смогут купить до 10 ноября. Оформление происходит на транспортную карты «Тройка».

В Дептрансе напомнили, что недавно абонементные места добавили на две парковки. Речь идет о стоянках у метро «Волоколамская» и на Новочеркасском бульваре. Первая заработала с 1 октября, вторая откроется в начале следующего месяца.

Ранее KP.RU сообщал, что число аварий с участием мотоциклистов в Москве уменьшилось на 15,8% с начала года. На 18,2% снизилось количество погибших, а 17,6% – раненых.