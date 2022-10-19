По 18 лет проведут в колонии двое мужчин за убийство, разбой, изнасилование и поджог дома в Новой Москве Фото: Алексей БУЛАТОВ

Суд вынес приговор в отношении двух мужчин, обвиняемых в тяжких и особо тяжких преступлениях на территории Новой Москвы. За убийство, разбой, изнасилование несовершеннолетней, а также поджог дома, они получили по 18 лет колонии, рассказали в следственном комитете России по Москве.

28-летний уроженец Республики Марий Эл Андрей Алексеев и 40-летний москвич Виктор Коростелев поздно вечером 11 августа 2021 года пробрались в дом на территории СНТ «Красная Пахра» Армейского поселка Михайлово-Ярцевского поселения столицы. Там они напали на пожилых брата и сестру, которым было по 78 и 76 лет. Угрозами они заставили перевести деньги на их счет, после чего женщину задушили, а мужчину заперли в доме, который подожгли. Он смог выбраться и обратиться за помощью.

Также ранее Алексеев изнасиловал девочку на юго-западе столицы. Об этом писал ранее KP.RU.

В итоге преступников признали виновными по статьям о действиях сексуального характера в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста, убийстве, сопряженном с разбоем, разбое, покушении на убийство двух лиц, а также умышленном уничтожении чужого имущества.

Как отметили в СКР, фигуранты заранее планировали совершение преступлений. Они выслеживали потенциальных жертв, а с погибшей женщиной один из злоумышленников был знаком — она была его учителем музыки.

Отбывать наказание подсудимые будут в исправительных колониях особого и строгого режимов.