Двое мужчин похитили курьера на западе Москвы и требовали выкуп Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Москве задержали двоих подозреваемых, 22 и 31 года, в похищении человека. Они пять дней удерживали мужчину, требуя выкуп, рассказали в следственном комитете России по столице.

Ночью 7 октября 2022 года двое соучастников вблизи Хованского кладбища на территории поселения Сосенское города Москвы избили 24-летнего парня. Один их них также нанес молодому человеку два ножевых — в область груди и руки. Они насильно посадили потерпевшего в автомобиль и возили по Москву, применяя физическое насилие, и требовали искать деньги для выкупа у родных и знакомых. Сумму они назвали в 315 тыс. рублей.

Затем похитители привезли мужчину в квартиру на улице Родниковая, где удерживали его и продолжали требовать выкуп.

Ранним утром 12 октября парню удалось сбежать, после чего обратился в полицию и за медицинской помощью.

Подозреваемых задержали, потерпевший их опознал.

Установлено, что потерпевший ранее не был знаком с нападавшими. Он выполнял курьерскую работу и прибыл на встречу, чтобы передать сведения для осуществления финансовой операции.

В ближайшее время подозреваемых планируют заключить под стражу. Им вменяют похищение человека группой лиц по предварительному сговору, совершенное с применением оружия и из корыстных побуждений.

Ранее KP.RU писал о подобном случае. В центре Москвы двое приезжих похитили мужчину, возили его по Москве и области и требовали выкуп от родственников. Спасли потерпевшего сотрудники ГИБДД, которые остановили автомобиль и обнаружили в салоне связанного человека.