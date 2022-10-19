Москвичи поделились эффективными способами борьбы со стрессом

Москвичи раскрыли эффективные способы борьбы со стрессом Фото: Михаил ФРОЛОВ

Среди держателей карт «Тройка» в приложении «Город» провели онлайн-опрос, с помощью которого выяснили, как жители Москвы справляются со стрессом. Результатами исследования поделилась «Мослента».

Каждый четвертый опрошенный москвич рассказал, что ему помогают бороться со стрессом фильмы и сериалы. 20 процентов сообщили, что находят спасение в прогулках и занятиях спортом.

18 процентов респондентов в попытке избавиться от стресса начинают больше работать. 14 спасаются общением с семьей и друзьями. Еще 13 процентов «заедают» стресс вкусной едой. Каждый десятый москвич сообщил, что нервы бережет тем, что концентрируется на своих любимых занятиях.

Ранее KP.RU писал, что диетолог Михаил Гинзбург назвал лучший напиток для снятия стресса. По словам специалиста, это какао. Витамины группы B, которые в нем содержатся, оказывают сосудорасширяющее действие и тем самым помогают улучшить питание головного мозга и уменьшить его возбудимость.