Конечной остановкой аэроэкспресса из и до Шереметьево станет Савеловский вокзал 22 и 29 октября 2022 года

Аэроэкспресс до Шереметьево до конца октября 2022 года будет ходить по измененному расписанию Фото: Алиса ТИТКО

22 и 29 октября 2022 года из-за ремонта на путях между Белорусским и Савеловским вокзалами аэроэкспрессы из Шереметьево будут следовать только до Савеловского вокзала, сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья. Отправляться в Шереметьево аэроэкспрессы тоже будут с Савеловского вокзала с остановкой на Окружной.

В эти дни аэроэкспрессы также будут ходить и на отрезке между Одинцово и Белорусским вокзалом, но - только до вокзала, в аэропорт Шереметьево они не проследуют.

Желающим доехать до северной воздушной гавани столицы предлагают или добраться до Савеловского вокзала и воспользоваться аэроэкспрессом, или на метро доехать до станции «Ховрино», а там пересесть на экспресс-автобусы, которые отправляются каждые 13-20 минут.

- Также отметим, что 21-23 и 28-30 октября будут отменены некоторые рейсы ранним утром и поздним вечером, - уточняется в сообщении Минтранса.

Пассажирам рекомендуется уточнять расписание аэроэкспрессов на сайте перевозчика накануне поездки.