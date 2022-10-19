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Общество19 октября 2022 14:49

Конечной остановкой аэроэкспресса из и до Шереметьево станет Савеловский вокзал 22 и 29 октября 2022 года

Ограничения вводятся из-за ремонтных работ на путях между Белорусским и Савеловским вокзалами
Ирина РЕБРИКОВА
Аэроэкспресс до Шереметьево до конца октября 2022 года будет ходить по измененному расписанию

Аэроэкспресс до Шереметьево до конца октября 2022 года будет ходить по измененному расписанию

Фото: Алиса ТИТКО

22 и 29 октября 2022 года из-за ремонта на путях между Белорусским и Савеловским вокзалами аэроэкспрессы из Шереметьево будут следовать только до Савеловского вокзала, сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья. Отправляться в Шереметьево аэроэкспрессы тоже будут с Савеловского вокзала с остановкой на Окружной.

В эти дни аэроэкспрессы также будут ходить и на отрезке между Одинцово и Белорусским вокзалом, но - только до вокзала, в аэропорт Шереметьево они не проследуют.

Желающим доехать до северной воздушной гавани столицы предлагают или добраться до Савеловского вокзала и воспользоваться аэроэкспрессом, или на метро доехать до станции «Ховрино», а там пересесть на экспресс-автобусы, которые отправляются каждые 13-20 минут.

- Также отметим, что 21-23 и 28-30 октября будут отменены некоторые рейсы ранним утром и поздним вечером, - уточняется в сообщении Минтранса.

Пассажирам рекомендуется уточнять расписание аэроэкспрессов на сайте перевозчика накануне поездки.