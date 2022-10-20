В Москве обновили крупнейшую концертную площадку

В столице завершилось переоснащение концертного зала «МТС Live Холл». Это самая большая в России многофункциональная площадка нестадионного типа, где проводятся концерты, интерактивные форумы, онлайн-трансляции, выставки, презентации, конференции, корпоративы. Причем устроить здесь можно как масштабное шоу на несколько тысяч человек, так и небольшую встречу.

В зале установлены самые крупные проекционные поверхности в мире, которые дважды попадали в книгу рекордов Гиннесса. Здание также оснащено оборудованием мобильной связи, которое может обеспечить интернетом со скоростью порядка 100 Мбит/с до четырех тысяч человек одновременно. К концертному комплексу подведена волоконно-оптическая сеть GPON, по которой можно проводить онлайн-трансляции и иметь резервный канал связи. На всей территории концертного зала работает Wi-Fi.

- В концертном зале применяются самые современные технологии передачи данных. Все максимально продумано как для посетителей, так и организаторов. Первые смогут без проблем делиться впечатлениями без каких-либо ограничений, а вторые смогут реализовать самые смелые проекты в области развлечений, - подчеркнул директор по стратегии и развитию московского региона МТС Дмитрий Поляков.

Первым большим мероприятием, которое прошло 14 октября в обновленном концертном зале, стал сольный концерт Zivert «Станция любовь», а его организатором - МТС Live.

Клиенты и участники программ лояльности оператора Premium и Cashback могут получать скидки при покупке билетов на концерты, выставки и прочие мероприятия, которые будут проходить в том числе на новой площадке.

ЦИФРЫ

Масштабы концертной площадки впечатляют:

- общая площадь помещений внутри комплекса - 6800 кв. м;

- площадь прилегающей территории - 5500 кв. м;

- высота потолков в зале - 38 м.

Зал находится в Москве по адресу: ш. Энтузиастов, 5, строение 2.