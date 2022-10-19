Скамейки с подножками и фонари в историческом стиле установили в парке «Кусково» в Москве Фото: комплекс городского хозяйства Москвы

Скамейки с подножками, шезлонги и фонари в историческом стиле украсили парк «Кусково». Их специально разработали такими, чтобы они сочетались с центральной частью ансамбля усадьбы Шереметевых, один из элементов которого Большой Дворцовый пруд. Об этом рассказали в комплексе городского хозяйства Москвы.

Фонари и скамьи разместили вдоль пешеходных дорожек на берегах пруда. Некоторые лавочки дополнены подножками, чтобы горожане и гости столицы могли отдыхать у воды.

Шезлонги образовали небольшую зону отдыха. Она разместилась чуть дальше от основного пешеходного маршрута, на берегу со стороны 3-й Музейной улицы, чтобы обеспечить более спокойное времяпровождение.

Освещение сделали в виде светильников XIX века со стеклянными окошками и дверкой.

Ранее KP.RU писал, что на входе в парк «Покровское-Стрешнево» установили восьмидесятиметровую волнообразную скамью. Ее сделали из металлического каркаса и деревянных реек.