Обвиняемых в хищении 11 млрд рублей по госконтрактам братьев Магомедовых предложили посадить на 24 и 21 год

Братьев Магомедовых задержали в марте 2018 года, тогда им вменяли мошенничество Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Государственный обвинитель в ходе заседания по делу миллиардеров Магомедовых, которых обвиняют в хищении 11 млрд рублей на госконтрактах, в Мещанском районном суде Москвы 19 октября потребовал посадить владельцев скандально известной группы «Сумма» на 24 года и на 21 год, сообщает агентство «Москва». При этом наибольший срок лишения свободы прокуратура просит для Зиявудина Магомедова, а для его брата Магомеда требует дополнить наказание ограничением свободы на два года.

Кроме того гособвинитель предложил назначить каждому из братьев штраф в размере полутора миллионов рублей.

Сообщникам Магомедовых также предлагается дать длительные сроки заключения. Руководителя компании «Интекс» Артура Максидова и экс-гендиректора АО «Объединенная зерновая компания» Сергея Полякова хотят отправить в колонию на 18 лет, обязав обоих выплатить полуторамиллинные штрафы. Бывшего начальника департамента сопровождения бизнеса ОЗК Романа Грибанова прокуратура предлагает посадить на 16 лет с аналогичным штрафом. Наконец, генерального директора «Энергия-М» Юрия Петрова могут отправить за решетку на восемь лет и оштрафовать на один миллион рублей.

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