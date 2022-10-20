Ефимов: На Портале поставщиков Москвы зарегистрировались более 280 тысяч предпринимателей

Заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов

Для автоматизации небольших закупок в столице в 2013 году появился удобный и надежный инструмент поддержки бизнеса - Портал поставщиков. Как сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов, онлайн-платформа бесплатно обеспечивает предпринимателям страны гарантированный рынок сбыта. В этом году количество регистраций пользователей на сайте выросло более чем на 12 процентов.

«С начала 2022 года на Портале зарегистрировалось более 30 тысяч коммерческих организаций, а общая численность поставщиков достигла 281 тысячи, - отметил заммэра. - Важно отметить, что 90 процентов предпринимателей на Портале – представители малого и среднего бизнеса. Мы активно поддерживаем и стимулируем их развитие».

Как пояснил руководитель столичного Департамента по конкурентной политике Иван Щербаков, активно пользуются Порталом 53,2 тысячи заказчиков из 39 российских регионов. Среди них - школы, детсады, поликлиники, местные власти.

«Они используют ресурс для закупки строительных, медицинских и хозяйственных товаров, образовательных услуг, работ по техническому обслуживанию, содержанию и ремонту объектов, ИТ-товаров, оргтехники, канцелярской продукции и других товаров, работ и услуг», - уточнил глава ведомства.

ПОЛЬЗА ДЛЯ БИЗНЕСА

Из новшеств этого года на Портале:

- увеличение максимальной цены контракта с 600 тысяч рублей до трех миллионов рублей - для закупки работ и услуг, до пяти миллионов рублей - для сделки по товарам;

- возможность пользоваться ресурсом для обычных жителей, индивидуальных предпринимателей и самозанятых;

- проведение сделки в формате B2B между коммерческими компаниями;

- объединение региональных заказчиков для покупки аналогичных товаров и проведения совместных закупок.

Пользователям Портала доступны три вида оперативных сделок:

- котировочные сессии - мини-аукционы в течении трех, шести и 24 часов, во время которых поставщики называют свою цену;

- закупки по потребностям - заказчик за определённый им срок собирает предложения от поставщиков и в итоге останавливается только на том, что больше всего отвечает его требованиям;

- прямые закупки - оформление договора напрямую с нужным поставщиком.

ЦИФРЫ

На Портале поставщиков Москвы каждый день оформляется более 1,5 тысячи контрактов. В структурированном каталоге продукции на Портале размещено свыше 1,8 миллиона товарных единиц.