Жителям Подмосковья напомнили, как защитить информацию в Сети Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Жителям Московской области напомнили, как защитить личную информацию в Сети. Прежде всего поможет двухфакторная аутентификация и сложный пароль.

В пресс-службе Мингосуправления Московской области отметили, что россияне с каждым годом все чаще используют современные технологии.

Не стоит недооценивать важность пароля, ведь из-за нарушения техники безопасности можно легко угодить в руки мошенников.

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В настоящий момент самым действенным способом защиты своего аккаунта в Сети является двухфакторная аутентификация. То есть, после ввода пароля нужно ввести код подтверждения. Он приходит на номер телефона, указанный при регистрации, или на электронную почту, пишет РИАМО.

Эксперты посоветовали обязательно подключать данную возможность, если она предлагается при регистрации. Но при этом важно помнить, что коды нельзя сообщать никому и никогда.

Менять пароль необходимо раз в 3 месяца. При этом формировать его минимум из восьми символов: заглавных и строчных букв, цифр и знаков. А вот одинаковый пароль на разных сайтах может стать ловушкой для владельца, так как если окажется в руках мошенник, то им легко могут воспользоваться.

Еще одно правило – не работать в Сети без антивируса и своевременно обновлять защитные базы. В заключении эксперты посоветовали пользоваться только проверенными источниками информации и не переходить по сомнительным ссылкам.

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