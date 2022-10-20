Холодную и облачную погоду обещает Гидрометцентр в Москве 20 октября 2022 года

В Москву пришли холода глубокой осени, но задержатся они всего на несколько дней Фото: Алексей БУЛАТОВ

20 октября в Москве ожидается облачная, без осадков погода со слабым прогревом воздуха всего до 5-7 градусов тепла, следует из данных на сайте Росгидрометцентра. Небольшие дожди могут пройти лишь в отдельных районах столицы.

Ветер будет сильным, скорость его порывов составит от 6 до 11 метров в секунду, направление северное и северо-западное. Атмосферное давление продолжит расти и составит 749 мм ртутного столба днем и 751 мм - ночью.

К слову ночь будет одной из самых холодных на текущей неделе, температура опустится до ноля градусов, возможно повышение до +2. Ночные дожди синоптики тоже не прогнозируют.

Похолодание в Москве продлится до воскресенья, 23 октября. Как сообщал KP.RU ранее, в последний выходной будет дождливо, зато потеплеет аж до +12. Тепло и к тому же ясно будет и в понедельник, 24 октября. Ожидаются 10 градусов выше ноля и солнечная погода.