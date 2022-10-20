На юго-востоке Москвы освободили от самостроя более трех тысяч квадратных метров земли

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В районе Люблино на юго-востоке столицы от стихийных построек очистили бывшую складскую базу. Нарушение земельного законодательства выявили и прекратили специалисты Госинспекции по недвижимости, входящей в Комплекс экономической политики и имущественно-земельных отношений Москвы. Ранее земля в Егорьевском проезде, 3 была выделена в аренду. Как сообщил начальник Госинспекции по недвижимости Иван Бобров, арендатор должен был при расторжении договора не только покинуть этот участок, но и разобрать размещённые на нем сооружения. После этого передать землю владельцу.

«В данном случае договор прекратил действовать, однако условия не были исполнены – бывший арендатор продолжил использовать территорию, - отметил глава ведомства. - Специалисты Госинспекции пресекли незаконное использование земельного участка».

По его словам, общая площадь самостроя составила более 800 квадратных метров. На сегодня комплекс незаконных сооружений уже убрали. При этом освободили и привели в порядок территорию в 3,3 тысячи квадратных метров.