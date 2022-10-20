Андрей Бочкарёв: В Москве перевыполнен план нацпроекта «Жилье и городская среда»

С начала года московские строители сдали более 4,8 миллионов квадратных метров жилья. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Москва перевыполнила план строительства, установленный национальным проектом «Жилье и городская среда». С начала года московские строители сдали более 4,8 миллионов квадратных метров жилья. Это на 300 тысяч квадратных метров больше запланированного годовым планом, сообщил вице-мэр столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв.

«Несмотря на сложившуюся экономическую ситуацию с начала года в Москве построено и введено в эксплуатацию более 4,8 миллиона квадратных метров жилья. Этот показатель почти на 7% превышает годовой план в 4,5 миллиона “квадратов”, установленный федеральным проектом “Жилье” национального проекта “Жилье и городская среда”», – рассказал Андрей Бочкарёв.

Вице-мэр подчеркнул, что 89,5% сданного в Москве жилья построено на средства инвесторов.

«С начала года силами инвесторов в столице было сдано более 4,3 миллиона квадратных метров жилых площадей», – уточнил вице-мэр.

По словам руководителя Департамента градостроительной политики Москвы Сергея Лёвкина, при планировании нацпроекта показатели устанавливаются из расчета потребности жителей в современном и комфортном жилье.

«Не менее, чем показатели ввода жилья, важна комплексность развития городских территорий. В соответствии с поручением мэра Москвы Сергея Собянина город развивается сбалансированно, с учетом потребностей горожан. Вместе с жильем строятся социальные объекты: детсады, школы и поликлиники», – отметил Сергей Лёвкин.

Всего с начала 2022 года за счет бюджета Москвы и средств инвесторов в столице построили 78 социальных объектов: 28 детсадов, 16 школ, 18 спортивных сооружений, 11 медицинских учреждений, а также 5 объектов культуры.

Ранее Андрей Бочкарев сообщил, что более 90 тысяч жителей Москвы переселяются в новые дома по программе реновации. Только с начала 2022 года в столице сдали 29 новых многоэтажек и передали под заселение 39 новостроек.

«С начала программы реновации на текущий момент готовы к переселению 90,4 тысячи жителей из 531 старого дома, из них почти 73 тысячи москвичей уже получили ключи от своих новых квартир», - рассказал глава градостроительного комплекса столицы.

Сейчас в стадии проектирования находятся 239 новостроек – это 4,7 миллиона квадратных метров нового жилья. Идет строительство еще 170 многоэтажек жилой площадью 2,8 миллиона квадратных метров.

Реновация жилищного фонда стартовала в Москве в августе 2017 года. Она была запущена по инициативе мэра города Сергея Собянина. Программа предусматривает переселение более миллиона москвичей в новые дома. Планируется, что в ходе ее реализации будут расселены 5175 домов. В основном это пятиэтажные здания, построенные 50-70 лет назад.