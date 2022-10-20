Синоптик Шувалов: в Москве с каждым днем будет только холоднее Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Глава прогностического центра «Метео» Александр Шувалов рассказал, что показания термометров с начала следующей недели будут расти исключительно вниз. Со вторника, 25 октября, уже ожидаются первые снежинки.

В выходные, 22-23 октября синоптик пообещал относительное тепло — ночью от нуля до плюс пяти, днем 6-8 градусов выше нуля. Осадки будут небольшими.

— А вот с понедельника мы спустимся еще на одну ступеньку вниз к предзимью, — отметил Александр Шувалов.

Днем ожидают от плюс трех до пяти градусов, а ночью температура уже будет минусовой — от нуля до минус четырех. При этом во вторник с неба уже будет срываться первый снег вперемешку с дождем.

Вероятность снегопада есть во второй половине недели. Синоптик не исключает, что могут образоваться сугробы, которые полежат несколько дней.

— Этот прогноз не окончательный. Буду его уточнять по мере приближения, — подчеркнул метеоролог.

Ранее синоптики из Метеобюро обещали мокрый снег в Москве уже 20-21 октября, об этом писал KP.RU.