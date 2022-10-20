В ГБУ «Ритуал» опровергли слухи о посте охраны у могилы Бориса Моисеева

Место захоронения Бориса Моисеева на Троекуровском кладбище дополнительно не охраняется. Фото: ГБУ "Ритуал"

Представители ГБУ «Ритуал» опровергли слухи о якобы выставленном рядом с могилой скончавшегося 27 сентября 2022 года Бориса Моисеева дополнительном посте охраны. В телеграм-канале организации указано, что ранее в прессе появились предположения о том, что секьюрити мешают желающим сфотографировать место захоронения звезды на Троекуровском кладбище.

- Данная информация недостоверна. Посетить могилу заслуженного артиста России может каждый желающий, а также произвести фотосъемку для личного архива, - говорится в сообщении ГБУ «Ритуал».

При этом в организации отметили, что фотографы, которые снимают захоронение Моисеева не для собственного архива, а для прессы, должны предварительно пройти аккредитацию. Как это сделать, указано на сайте компании, работающей в сфере ритуальных услуг.

Как сообщал KP.RU ранее, Борис Моисеев скончался на 69-м году жизни из-за третьего инсульта. В последние годы своей жизни артист отказался от выступлений, вел замкнутый образ жизни, встречаясь лишь с небольшим кругом своих коллег.