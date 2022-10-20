Реставрацию Спасо-Преображенского собора Новоспасского монастыря начали в Москве

Фото: Пресс-служба Департамента культурного наследия города Москвы

Стартовала реставрация Спасо-Преображенского собора Новоспасского монастыря, сообщили в Департаменте культурного наследия города Москвы. Специалистам предстоит расчистить фасады от загрязнений, восстановить росписи снаружи внутри храма. Также реставраторы воссоздадут утраченные декоративные элементы из кирпича и обновят покрытие куполов.

Каменно-кирпичный пятикупольный собор возвели в середине XVII века. Он считается памятником культурного наследия федерального значения. Особую ценность представляют росписи храма на внешних и внутренних стенах.

Все реставрационные работы ведут под контролем специалистов Мосгорнаследия по согласованному проекту. Как рассказали в депкульте, уже выяснилось, что хорошо сохранились элементы живописи на восточном фасаде собора над алтарными апсидами в пространстве под кровлей. Их восстановят.

Также сейчас реставрируется роспись в одной из арок на восточном фасаде здания. Изначально здесь располагалась композиция «Покров Пресвятой Богородицы», однако до наших дней сохранилось только одно изображение. Специалисты предполагают, что это фигура святого в царских одеждах.

Кроме того, специалисты занимаются реставрацией настенной живописи в интерьерах храма. С фресок бережно удаляют загрязнения, особенно сажу, и укрепляют слой из красок. В план работ вошла полная замена водосточной системы здания, включая все отливы и водостоки. В соборе установят более прочные окна с дубовыми рамами.

Ранее KP.RU сообщал, что в 2023 году в Москве начнется реставрация Дворца Юсуповых на Чистых прудах.