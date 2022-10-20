В Москве за сутки выявили 717 случаев ковида, 1232 человека выздоровели

Госпитализировали за сутки 127 заболевших Фото: Алексей БУЛАТОВ

За минувшие сутки медики зафиксировали в Москве 717 новых случаев коронавируса, следует из данных на сайте стопкоронавирус.рф. Это один из трех минимальных показателей суточного прироста за минувший месяц. Наименьшие цифры - 606 и 676 новых пациентов с Сovid-19 - зафиксировали 18 и 17 октября соответственно.

При этом число выздоровевших остается стабильно выше показателей прироста. За минувшие сутки вылечившимися от коронавируса признали 1232 человека. Однако в статистике до сих пор фигурируют и летальные исходы. За прошедшие сутки скончались 17 человек.

Столичная статистика уже не так выделяется и на общем фоне по стране. Показатель в 717 новых случаев приблизился ко второму месту антирейтинга, которое занимает Свердловская область с 696 новыми случаями ковида. Замыкает тройку Санкт-Петербург, где за сутки обнаружили 574 заболевших коронавирусом.

Ранее KP.RU рассказал, как сохранить психологическое здоровье, «сняв запрет на радость».