Собянин: завод «Москвич» планируют запустить в декабре 2022 года

Завод «Москвич» планируют запустить в декабре. Фото: Станислав Красильников/ТАСС

В Москве планируют запустить автомобильный завод «Москвич» уже в декабре этого года. В перспективе предприятие станет центром электромобилестроения, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на мэра столицы Сергея Собянина.

«Автотранспорт серьёзно провалился в этом году, но, тем не менее, я надеюсь, при помощи министерства промышленности в декабре запустим снова завод «Москвич», - заявил он.

В четверг, 20 октября, градоначальник поучаствовал в экспортном форуме «Сделано в России – 2022». Перед началом пленарного заседания Сергей Собянин и российский премьер-министр Михаил Мишустин ознакомились экспозицией мероприятия.

Мэр Москвы выразил надежду, что столица станет центром производства современных электромобилей. По его словам, для этого у города есть все необходимые компетенции.

Ранее KP.RU сообщал, что производство автомобилей «Москвич» возобновится на столичном заводе «Рено». 16 мая 2022 года предприятие перешло на баланс города. Сообщалось, что до конца 2022 года здесь произведут около 600 транспортных средств, в том числе 200 машин с электродвигателем.