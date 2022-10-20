Дворовый пес из Москвы по кличке Фрэнк прославился на всю Россию

Животное стало героем комикса и мультфильма Фото: Личный архив героя публикации

Московский дворовый пес Фрэнк прославился на всю страну: животное стало героем комикса и мультфильма «Пес с Чистых. Путь к мечте». О создании анимационный истории в беседе с «Мослентой» рассказал автор идеи Михаил Домбровский.

По его словам, во время пандемии COVID-19 ему принес собаку старший сын. Пес должен был улететь за границу, однако в последний момент его оставили в России – не хватило необходимых документов для перевозки. Новый жилец с «грустными глазами» попал к Домбровскому.

Художник решил поднять настроение детям и начал создавать комикс. Главным героем истории стал пес Фрэнк.

«Я понял, что эти герои нравятся окружающим. Многие спрашивали про продолжение истории, хотели быть к этому причастными. В общем, так этот комикс и вышел в свет», — рассказал он.

По словам автора, сейчас про столичного пса знают не только в России, но и в других странах, например в Турции, Австралии, Японии и Киргизии.

Ранее KP.RU сообщал, что дикий кабан забрел на детскую площадку вечером в Подмосковье. Животное заметили в микрорайоне «Дружба» в Мытищах.