Закладчика наркотиков и его сообщника задержали на юго-западе Москвы

В Москве правоохранители задержали двоих молодых людей, подозреваемых в сбыте и хранении наркотиков
Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
В Москве на Южнобутовской улице правоохранители задержали двоих молодых людей, подозреваемых в сбыте и хранении наркотиков, сообщили в пресс-службе столичного главка МВД РФ.
При личном досмотре у 21-летнего местного жителя нашли восемь свертков с запрещенным веществом общей массой около десяти граммов. Москвич намеревался разложить их по «тайникам-закладкам».
У второго подозреваемого – 22-летнего парня – также обнаружили 42 пакетика с наркотиками массой около 120 граммов. Экспертиза показала, что это мефедрон и гашиш. Житель столицы по просьбе знакомого хранил психотропные вещества. За это он получал процент от незаконной выручки наркоторговца.
В отношении задержанных возбудили уголовные дела о незаконном сбыте и хранении наркотиков. Фигуранты находятся под стражей.
Ранее KP.RU сообщал, что в Дмитрове сотрудники ГИБДД остановили автомобиль и задержали водителя со 130 свертками мефедрона. Мужчина занимался сбытом наркотиков через «тайники-закладки».