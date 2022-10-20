Закладчика наркотиков и его сообщника задержали на юго-западе Москвы

В Москве правоохранители задержали двоих молодых людей, подозреваемых в сбыте и хранении наркотиков Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В Москве на Южнобутовской улице правоохранители задержали двоих молодых людей, подозреваемых в сбыте и хранении наркотиков, сообщили в пресс-службе столичного главка МВД РФ.

При личном досмотре у 21-летнего местного жителя нашли восемь свертков с запрещенным веществом общей массой около десяти граммов. Москвич намеревался разложить их по «тайникам-закладкам».

У второго подозреваемого – 22-летнего парня – также обнаружили 42 пакетика с наркотиками массой около 120 граммов. Экспертиза показала, что это мефедрон и гашиш. Житель столицы по просьбе знакомого хранил психотропные вещества. За это он получал процент от незаконной выручки наркоторговца.

В отношении задержанных возбудили уголовные дела о незаконном сбыте и хранении наркотиков. Фигуранты находятся под стражей.

Ранее KP.RU сообщал, что в Дмитрове сотрудники ГИБДД остановили автомобиль и задержали водителя со 130 свертками мефедрона. Мужчина занимался сбытом наркотиков через «тайники-закладки».