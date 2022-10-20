Сад мхов под открытом небом появился в «Аптекарском огороде» в Москве

Зимовать сад мхов будет под снегом, а весной 2023 года здесь появятся новые элементы

В Ботаническом саду МГУ «Аптекарский огород» открыли сад мхов. В нем можно увидеть около 40 видов растительности средней полосы России. О новой секции Ботсада рассказали в пресс-службе огорода, пишет ТАСС.

Сад мхов разместился под открытом небом. Он стал одним из крупнейших в России. В экспозиции присутствуют в том числе и редкие виды растительности.

В пресс-службе отметили, что мохообразные - большая группа высших растений, включающая в себя свыше 20 тысяч видов. У них нет цветков, корней и проводящей системы. При этом мхи очень важны для экосистемы: они регулируют водный режим, поддерживают баланс кислорода в атмосфере и создают торф.

- Зимовать сад мхов будет под снегом, а весной 2023 года здесь появятся новые элементы: притенка, увлажнение чистейшей осмосной водой, микротаблички с названиями мхов, - рассказали в пресс-службе «Аптекарского огорода».

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