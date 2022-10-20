Банда воров обокрала офис благотворительной организации в Москве, закрыв камеры воздушными шарами

Банда воров обокрала офис благотворительной организации в Москве Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Московский суд заключил под стражу троих мужчин, обвиняемых в совершении кражи из благотворительной организации. Ранее двое из них уже были уличены в аналогичных преступлениях, передает прокуратура Москвы.

Мужчинам предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного п.п. «а, б» ч. 2 ст. 158 УК РФ – кража, совершенная группой лиц по предварительному сговору, путем проникновения в помещение.

Следствие выяснило, что 26 сентября 2022 года трое молодых людей проникли в помещение офиса организации, где находились деньги. Согласно заранее разработанному плану, один из соучастников закрыл обзор камеры видеонаблюдения, расположенной на фасаде здания. Для этого он использовал подготовленные воздушные шары. После этого он наблюдал за улицей, чтобы предупредить своих приятелей, если появятся свидетели либо полицейские. Двое других в это время проникли в помещение офиса через отжатое окно и похитили деньги. Всего они украли 220 тысяч рублей.

Соучастников задержали. Все они оказались жителями Саратовской области. Один из них уже находился в федеральном розыске, а второй имеет судимость за аналогичные преступления.

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