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Общество20 октября 2022 14:46

Синоптик Тишковец рассказал о погоде в Москве в начале ноября

Синоптик Тишковец: ноябрь в Москве будет на два градуса теплее нормы
Юлия БЕЛОКОПЫТОВА
Ноябрь в Москве будет теплее обычного на пару градусов

Ноябрь в Москве будет теплее обычного на пару градусов

Фото: Евгения ГУСЕВА

Ноябрь в Москве ожидается на два градуса теплее климатической нормы. Однако уже с шестого числа в столице может резко похолодать, сообщает РИА Новости со ссылкой на ведущего специалиста центра «Фобос» Евгения Тишковца.

«С наступлением ноября, который, кстати, по долгосрочным прогнозам, будет в среднем на два градуса теплее положенного…», - подчеркнул метеоролог.

По словам синоптика, со второй пентады месяца в городе появятся первые признаки приближения климатической зимы: устойчивая минусовая температура, осадки и гололедные явления.

Как сообщал KP.RU, глава прогностического центра «Метео» Александр Шувалов заявил, что в Москве в ближайшие дни погода приблизится к зимней. Днем будет около +3…+5 градусов, ночью – от 0 до -4 градусов. Первые снежинки появятся во вторник, 25 октября. Не исключено, что на столичных улицах образуются сугробы.