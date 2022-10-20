Синоптик Тишковец рассказал о погоде в Москве в начале ноября

Ноябрь в Москве будет теплее обычного на пару градусов Фото: Евгения ГУСЕВА

Ноябрь в Москве ожидается на два градуса теплее климатической нормы. Однако уже с шестого числа в столице может резко похолодать, сообщает РИА Новости со ссылкой на ведущего специалиста центра «Фобос» Евгения Тишковца.

«С наступлением ноября, который, кстати, по долгосрочным прогнозам, будет в среднем на два градуса теплее положенного…», - подчеркнул метеоролог.

По словам синоптика, со второй пентады месяца в городе появятся первые признаки приближения климатической зимы: устойчивая минусовая температура, осадки и гололедные явления.

Как сообщал KP.RU, глава прогностического центра «Метео» Александр Шувалов заявил, что в Москве в ближайшие дни погода приблизится к зимней. Днем будет около +3…+5 градусов, ночью – от 0 до -4 градусов. Первые снежинки появятся во вторник, 25 октября. Не исключено, что на столичных улицах образуются сугробы.