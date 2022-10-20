В Москве эвакуировали 13 судов из-за анонимного сообщения о «минировании»

В Москве в 13 районных судов поступили анонимные сообщения об угрозе взрыва Фото: Артем КИЛЬКИН

В Москве в 13 районных судов поступили анонимные сообщения об угрозе взрыва. Из зданий пришлось эвакуировать сотрудников и посетителей. Саперы обследуют помещения, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря Мосгорсуда Дмитрия Овешникова.

Речь идет о Коптевском, Головинском, Измайловском, Мещанском, Тверском, Дорогомиловском, Симоновском, Никулинском, Кунцевском, Таганском, Лефортовском, Басманном и Солнцевском судах. Некоторые из учреждений сотрудники оперативных служб осматривают второй раз за день, так как сообщение о заложенной взрывчатке поступали и утром, 20 октября.

В Москве и других российских регионах волна «минирований» продолжается с 2019 года.

Ранее KP.RU сообщал, что накануне, 19 октября, басманный суд Москвы эвакуировали из-за анонимной угрозы. Информация о предполагаемых взрывных устройствах оказалась ложной. В среду здесь должно было состояться рассмотрение иска о ликвидации сионистской организации «Сохнут», но слушание перенесли.