Детский омбудсмен Подмосковья предложила бесплатно предоставлять детские кресла в такси

Мишонова предложила бесплатно выдавать в такси детские кресла Фото: Shutterstock

Уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова предложила обязать таксистов бесплатно предоставлять автокресла для перевозки детей. По ее мнению, этот вопрос необходимо решать на государственном уровне, сообщает «РИАМО».

«Должны быть введены государственные стандарты безопасности. И не важно – если ты хочешь быть оператором такси, значит, ты должен заказать, купить, потратиться на эти кресла. У тебя они должны быть», - заявила детский омбудсмен.

Мишонова подчеркнула, что безопасность маленьких пассажиров – это первоочередная задача и обязанность взрослых.

Напомним, для пассажиров младше семи лет обязательно использовать специальные удерживающие системы: автокресла, автолюльки или бустеры. Детей от семи до 12 лет можно перевозить на заднем сиденье машины, пристегнув ремнем.

Ранее KP.RU сообщал, что в Москве число аварий с участием мотоциклистов уменьшилось на 15,8% с начала года. На 18,2% снизилось количество погибших, а на 17,6% – раненых.